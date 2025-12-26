Аварийное отключение воды произошло в Новороссийске

В часть зон №23 и №30 в Новороссийске ограничена подача водоснабжения в связи с аварийно-восстановительными работами. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Аварийные работы проводятся на трубопроводе в районе НСВ «Вербовая балка». По данным «Водоканала», ремонтные мероприятия будут проходить ориентировочно до 18:00.

В зону отключения попадают такие улицы, как Волгоградская, Сулеймана Стальского, Революции 1905 года, Куникова и другие.

На период отключения «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам.

София Моисеенко