Сегодня исполняется 50 лет основателю и акционеру группы компаний ФСК Владимиру Воронину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Воронин

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Владимир Воронин

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор—управляющий партнер MR Group Мария Литинецкая:

— Уважаемый Владимир Александрович! Примите мои самые искренние и сердечные поздравления с днем рождения! Наш рынок — это мир больших цифр, амбициозных проектов и жесткой конкуренции. И именно поэтому в нем по-настоящему ценятся не только профессиональные достижения, но и человеческие качества. Вы — один из тех редких людей, о которых с уверенностью и без всякого пафоса можно сказать: настоящий и порядочный. Человек, чье слово и принципы вызывают глубочайшее уважение. В наше время это, пожалуй, самый ценный капитал, и я очень рада, что мне доводится работать и общаться с Вами. От всей души желаю Вам неиссякаемого вдохновения для новых идей и свершений! Пусть в жизни будет как можно больше поводов для искренней радости, а блестящее чувство юмора всегда помогает смотреть на любые вызовы с оптимизмом. Крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго Вам и Вашим близким.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»