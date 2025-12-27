Сегодня исполняется 91 год легенде мировой гимнастики, девятикратной олимпийской чемпионке, заслуженному мастеру спорта и заслуженному тренеру СССР Ларисе Латыниной

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ее поздравляет первый вице-президент Федерации гимнастики России Василий Титов:

— Уважаемая Лариса Семеновна! Примите наши самые теплые поздравления с 91-летием. Ваше имя навсегда вписано в историю отечественной и мировой гимнастики. 9 олимпийских золотых медалей и 18 олимпийских наград стали символом эпохи и высочайшего мастерства. Ваш спортивный путь служит ориентиром для многих поколений спортсменов и тренеров. Желаем Вам крепкого здоровья, жизненной энергии. Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

