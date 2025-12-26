МВД: сеть подпольных типографий в Москве напечатала тысячи фальшивых паспортов

Полиция закрыла несколько нелегальных типографий в Москве. Они печатали фальшивые паспорта, дипломы об образовании, водительские удостоверения и другие документы с реквизитами госорганов. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. Общий доход подпольных типографий составил 2,6 млрд. руб.

По предварительным данным, фигуранты находили клиентов через мессенджеры, соцсети и объявления на сайтах. Всего таких ресурсов у злоумышленников было около 200. Заказы отправлялись почтой по всей России. Типографии располагались как в промышленных помещениях, так и на дому у сообщников.

Возбуждены уголовные дела по статье о подделке документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Она предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Под стражу заключили 14 фигурантов. Еще 45 людям выдали подписку о невыезде. Проверки прошли в Москве и Подмосковье, Пензенской, Свердловской, Рязанской, Ярославской, Тульской, Калужской, Курской областях, Татарстане, Крыму и городе Севастополь. Сотрудники МВД изъяли более 50 тыс. поддельных документов.