Авторы сатирического проекта «Наливкин» получили условные сроки

Уссурийский районный суд сегодня вынес приговор по уголовному делу режиссера скетч-шоу «Наливкин» Андрея Клочкова и продюсера Семена Вавилова. Несмотря на то, что гособвинение запрашивало для каждого 14 лет колонии строгого режима, суд ограничился мягким наказанием — по 6 лет лишения свободы условно.

Напомним, Андрей Клочков и Семен Вавилов обвинялись по ч. 3 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств»).

Уголовное дело в отношении господ Клочкова и Вавилова было возбуждено из-за видео «Виталий Наливкин предотвратил теракт», опубликованного в сентябре 2021 года, в котором фейковый глава исполнительного комитета Уссурийского района использует гранатомет. Видео набрало более 1 млн просмотров.

«Обвинения абсурдные, состава правонарушения нет. Если исходить из логики обвинения, авторов любого фильма, в котором используются пиротехнические эффекты, надо привлекать к уголовной ответственности»,— ранее заявлял «Ъ» один из адвокатов съемочной группы Алексей Клецкин.

Сатирические видеоролики о приключениях выдуманного «председателя исполнительного комитета Уссурийска» Виталия Наливкина появлялись на одном из YouTube-каналов. Ролики имитировали выпуски новостей, главный герой пытался решить проблемы города. В настоящее время новые ролики проекта «Наливкин» не снимаются. Андрей Неретин в октябре прошлого года скончался . В декабре в своем Telegram-канале авторы проекта «Наливкин» выложили два ролика, в которых рассказывается о борьбе за соблюдение законности бывшего антагониста чиновника Наливкина фейкового подполковника МВД Андрейченко. В одном из них «подполковник» замуровывает в своей квартире гражданку, продававшей недвижимость по «схеме Долиной».

Алексей Чернышев, Владивосток