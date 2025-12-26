Роскачество выявило превышение канцерогенных масел в автомобильных шинах из Китая

Роскачество провело исследование автомобильных шин на канцерогенную безопасность. Ключевым показателем стала доля высокоароматических масел — основного источника опасных полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).

«Результаты показали абсолютное разделение: все протестированные шины российского производства (четыре модели) по содержанию bay-протонов соответствуют уровню, допустимому ГОСТом, в то время как у всех исследованных шин китайских производителей (шесть моделей) зафиксированы значительные превышения, от 3,2 до 7,7 раза», — говорится в исследовании. Всего были проверены 10 образцов, норматив по ГОСТу составляет не более 0,25% «водородов области залива».

Превышения выявлены у всех проверенных китайских шин, включая GoForm AT01, Kustone Quiet Q7, Ovation VI-682, Sunfull SF-688, Mirage MR-162 и Hifly HF201. В то же время российские образцы: Cordiant Snow Cross, Pirelli Scorpion Ice Zero 2, Ikon Tyres Autograph Aqua 3 SUV и Kama NU-301 — полностью уложились в требования национального стандарта.

В Роскачестве пояснили, что источником риска являются дешевые высокоароматические масла, применяемые для удешевления производства. Они содержат вредные вещества, в том числе бензпирен — канцероген, сопоставимый по опасности с табаком и асбестом. Частицы шин попадают в воздух и водоемы, оседают у дорог, а после переработки могут использоваться в покрытиях детских площадок и добавках к асфальту, продолжая воздействовать на окружающую среду.