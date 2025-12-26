Омский завод литьевых пластмасс запустит линию по переработке одноразовой посуды

ООО «Омский завод литьевых пластмасс» планирует в 2026 году запустить новую линию, которая позволит перерабатывать и утилизировать одноразовую посуду после ее использования. «Сырье будем закупать у наших клиентов— сетей фастфуда и магазинов. Пластик будет перерабатываться в гранулы для непищевых изделий», — цитирует пресс-служба правительства региона технического директора завода Евгения Шагана. Такой материал не используют для пищевой упаковки, но из него делают ящики для рассады, тепличную пленку и стройматериалы, комментировал ранее генеральный директор предприятия Вячеслав Померанцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Отмечается, что на заводе уже запущена линия по переработке сырья во вторичную гранулу. В следующем году планируется дополнительно запустить новое оборудование для увеличения объема перерабатываемого сырья и производить гранулы более высокого качества. «Также мы работаем еще над одним проектом вместе с МГТУ им. Н.Э. Баумана — добавление таких гранул в дорожную смесь, что может повысить ее прочность и устойчивость к трещинам», — отметил Евгений Шаган.

ООО «Омский завод литьевых пластмасс» создано в 2022 году на базе пустующих железнодорожных мастерских. Предприятие производит пищевую тару и упаковку из полипропилена. Мощности завода составляют более 3 тыс. т продукции в год. Продукцию компания поставляет на рынки Сибири, Дальнего Востока, а также в Казахстан и страны Центральной Азии.

По данным сервиса Rusprofile, генеральным директором компании и ее единственным владельцем с момента основания является Владислав Померанцев. В 2024 году выручка общества составила 1,18 млрд руб., что почти в 100 раз превышает показатель 2023 года (11,8 млн руб.). Чистая прибыль достигла 134,7 млн руб. против 172 тыс. руб. годом ранее.

Лолита Белова