Дмитрий Кромский, Т2: «Важно продолжать развитие в любых условиях»

В 2025 году оператор Т2 ускорил мобильный интернет в спальных районах Новосибирска, расширил покрытие в области и начал установку оборудования российского производства. О главных итогах года рассказал директор макрорегиона «Сибирь» Т2 Дмитрий Кромский.

— Дмитрий, каким был 2025 год для Т2 в Новосибирской области?

— Год был непростым, но продуктивным. С одной стороны, мы столкнулись с ограничениями работы мобильного интернета, которые создали определенные сложности и для клиентов, и для операторов. С другой стороны, несмотря на все трудности, мы продолжили работать над качеством сети: строили новые базовые станции и модернизировали существующую инфраструктуру.

— Как сейчас обстоят дела с ограничениями мобильного интернета в Новосибирской области?

— Точечные блокировки продолжаются, это реальность, в которой живет регион. Важно понимать, что это временные меры безопасности – они вводятся для защиты людей и критической инфраструктуры.

Что мы делаем в этой ситуации? Во-первых, обеспечиваем стабильную работу голосовой связи – звонки доступны независимо от ограничений в передаче данных. Во-вторых, как я уже отметил, расширяем и модернизируем покрытие. Для нас важно продолжать развитие в любых условиях.

В-третьих, работаем совместно с регулятором, чтобы вернуть людям привычный комфорт. Во всех зонах действия ограничений стали доступны «белые списки» сервисов: в них карты, порталы государственных услуг, приложения операторов и многое другое. Чтобы пользоваться этими сервисами в зонах ограничений, дополнительных действий не требуется, доступ предоставляется автоматически.

— Расскажите подробнее о развитии сети Т2 в Новосибирской области: что было сделано и каких результатов удалось достичь?

— Мы работали сразу по нескольким направлениям. Первое – установка дополнительного оборудования и точечная настройка базовых станций по всей области.

Больше всего нового оборудования мы установили в двух агломерациях – Новосибирской и Барабинско-Куйбышевской. В Новосибирске и пригороде сделали акцент на спальных районах, где сконцентрировано большое количество жителей. Например, на левом берегу наши технические специалисты установили дополнительные комплекты оборудования в микрорайонах Сад Кирова, Затулинский, Южно-Чемской, ОбьГЭС. На правом берегу покрытие улучшили в микрорайонах Ключ-Камышенское плато, Ипподромский, в Плющихинском жилмассиве и многих других. Мы поработали в каждом районе города. В среднем после установки новых базовых станций мы фиксируем рост интернет-трафика на 30%. Сейчас продолжаем следить за потреблением и увеличивать ёмкость сети там, где потребление растёт быстрее всего.

В Барабинско-Куйбышевской агломерации мы увеличили количество базовых станций на 65%. Размещенное оборудование поддерживает сразу два диапазона 4G: один обеспечивает высокие скорости передачи данных, второй гарантирует широкое покрытие и устойчивый сигнал даже внутри помещений. Результаты впечатляющие: средняя скорость мобильного интернета в Куйбышеве выросла на 90%, в Барабинске – более чем на 120%. Практически до нуля сократилось количество точек, где клиенты испытывали какие-либо затруднения с мобильным интернетом.

Второе важное направление – модернизация транспортной сети. В Сибири, в частности в Новосибирской области, мы заменяем радиорелейные линии на волоконно-оптические. Оптоволокно имеет более высокую пропускную способность и устойчивость к помехам, что создает запас емкости для постоянно растущего трафика.

Третье, о чем нельзя не упомянуть, это расширение покрытия. В 2025 году мы впервые зашли в 51 малый населенный пункт Новосибирской области. Это села, деревни и поселки, часто отдаленные от крупных городов, где ранее не было стабильного сигнала ни одного оператора.

— В Новосибирской области остались места, где нет мобильной связи?

— Таких мест очень мало. Мы предоставляем услуги на территории, где проживает 99% населения области. Оставшиеся небольшие «белые пятна» – это малые поселения, где проживает от 100 до 500 человек. Разумеется, там тоже нужна связь, и мы постепенно подключаем эти населенные пункты к нашей сети.

— В 2025 году Т2 начала устанавливать в Новосибирской области оборудование российского производителя «Булат». Насколько это масштабная история?

— Это действительно масштабный и очень важный для нас проект. «Булат» – отечественный производитель базовых станций, и мы активно устанавливаем их оборудование во всех регионах Сибири, включая Новосибирскую область.

По техническим характеристикам российское оборудование полностью соответствует современным стандартам и не уступает зарубежным аналогам. При этом импортозамещение дает нам технологическую независимость и возможность оперативно решать любые вопросы напрямую с производителем. Это стратегически важное направление, и мы продолжим его развивать.

— Давайте поговорим про новые технологии. Востребованы ли в Новосибирской области звонки VoLTE и VoWiFi?

— VoLTE – это звонки через сеть 4G. Мы запустили технологию в 2024 году. Сейчас уже 71% наших абонентов в Новосибирской области, чьи устройства поддерживают VoLTE, активно пользуются опцией. У VoLTE много плюсов: соединение происходит быстро, звук чистый, без шумов и эха.

VoWiFi – звонки через сеть Wi-Fi – мы запустили в этом году. Технология выручает в помещениях с толстыми стенами и других местах со сложными условиями радиоприема. Можно подключиться к сети Wi-Fi и звонить как обычно. Также опция позволяет экономить на связи за границей: отовсюду, где есть Wi-Fi, можно звонить домой, расходуя минуты из своего тарифа и без роуминговых наценок.

Обе технологии бесплатно доступны всем клиентам Т2 в Новосибирской области. Достаточно удостовериться, что устройство их поддерживает, и включить эти функции в настройках.

— Перед Новым годом операторы часто открывают выгодные тарифы и запускают скидки. Приготовила ли что-то Т2?

— Мы недавно запустили хорошее предложение – тариф «Хватит!» за 390 рублей в месяц. В нем безлимитный интернет, безлимитные звонки внутри Т2 и SMS без ограничений. Подойдет тем, кто много общается и активно пользуется интернетом.

Также напомню о программе лояльности «Больше», которая поддерживает стиль жизни клиентов Т2 и помогает экономить. В ней собраны подарки и скидки в музеях, театрах, кафе, на транспорте. Например, наши абоненты могут получить второй билет в подарок в Новосибирском краеведческом музее. Все преимущества доступны в мобильном приложении Т2. Пользоваться привилегиями можно не только в Новосибирске, но и в поездках по России.

