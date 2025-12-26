Умер бывший заместитель Шойгу в Минобороны Юрий Садовенко

В Москве на 57-м году жизни умер бывший заместитель министра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение усопшего.

Фото: Министерство обороны России / РИА Новости Бывший замминистра обороны Юрий Садовенко

«Юрий Садовенко скончался 25 декабря из-за болезни сердца», — сказал собеседник агентства.

Юрий Садовенко родился 11 сентября 1969 года на Украине, окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В 1994—2002 годах он служил в МЧС России, с 2002 по 2007 год был помощником министра МЧС России Сергея Шойгу, после чего возглавил его аппарат. Он участвовал во многих спасательных и гуманитарных операциях в России и за рубежом.

В мае—ноябре 2012 года он был руководителем администрации губернатора Московской области. В 2013 году Юрий Садовенко занял пост заместителя министра обороны — руководителя аппарата министра обороны. В мае 2024 года указом президента он был освобожден от должности.