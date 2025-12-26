В Татарстане отремонтируют школы на 296,2 млн рублей

В Татарстане на капитальный ремонт образовательных учреждений выделили 296,2 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Большая часть средств (258,4 млн руб.) пойдет на капитальный ремонт школы в поселке Новый Тукаевского района. Наименьшее финансирование получит Болгарская санаторная школа-интернат в Спасском районе — 5,8 млн руб.

Кроме того, отремонтируют Заинскую школу № 9 для детей с ОВЗ за 14,3 млн руб. и Актюбинскую школу-интернат для детей с ОВЗ в Азнакаевском районе за 17,7 млн руб.

Работы планируют завершить к 1 декабря 2026 года. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан». Финансирование будет осуществляться из бюджета республики.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на капитальный ремонт школы в Старом Шигалеево выделили 258 млн руб.

Анна Кайдалова