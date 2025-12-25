В Татарстане на капитальный ремонт школы в Старом Шигалеево выделили 258 млн

В Татарстане на строительно-монтажные и иные работы по капитальному ремонту Старо-Шигалеевской средней школы в Пестречинском муниципальном районе выделят 258,2 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы включают установку и монтаж оборудования, а также приобретение мебели, инвентаря и благоустройство территории.

Источником финансирования служит бюджет Татарстана. Окончание выполнения работ и исполнения обязательств подрядчика запланировано на 1 декабря 2026 года.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».

Анна Кайдалова