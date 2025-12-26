Обжалован приговор курьеру Цырульниковой, забравшей деньги у певицы Долиной

Адвокаты Анжелы Цырульниковой, осужденной за участие в мошеннической схеме в отношении певицы Ларисы Долиной, обжаловали приговор. По версии следствия, именно госпожа Цырульникова забрала у артистки деньги. Ей назначили семь лет колонии и штраф в размере 1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом по адресу Ксеньинский переулок дом 3, квартиру в котором певица Лариса Долина продала предпринимательнице Полине Лурье

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дом по адресу Ксеньинский переулок дом 3, квартиру в котором певица Лариса Долина продала предпринимательнице Полине Лурье

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Балашихинском суде Московской области сообщили «РИА Новости», что защита подала апелляцию.

Ранее приговор обжаловал еще один фигурант дела Андрей Основа, которого приговорили к четырем годам колонии и штрафу в 900 тыс. руб. Помимо него, были осуждены Дмитрий Леонтьев и Артур Каменецкий (по семь лет колонии со штрафом 900 тыс. руб.).

По версии следствия, фигуранты совместно с неустановленными лицами в 2024 году похитили более 175 млн руб. и лишили певицу Долину права собственности на дорогостоящую квартиру в центре Москвы. Артистка позднее заявила о мошеннической схеме, суд вернул ей право собственности. Однако на прошлой неделе Верховный суд отменил решения нижестоящих судов. Вчера Мосгорсуд выселил певицу из квартиры.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лариса Долина съедет на каникулах».