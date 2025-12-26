РФ и Япония не договорились о рыболовных квотах

Министр сельского хозяйства Японии Норикадзу Судзуки в пятницу объявил, что Япония и Россия не смогли договориться о квотах и номенклатуре рыболовного промысла в исключительных экономических зонах двух стран на 2026 год, сообщает агентство Kyodo. Страны заключили соглашение о совместной добыче в своих 200-мильных исключительных экономических зонах в 1984 году, и с тех пор ежегодно согласовывают квоты и решают прочие промысловые вопросы.

Со слов министра, перспективы переговоров остаются туманными, но японская сторона продолжит стремиться «достичь результата, который защищал бы национальные интересы». Агентство отмечает, что отсутствие договоренности может ударить по рыболовецким компаниям, ведущим промысел тихоокеанской трески.

Вчера в Москву прибыл депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки. Он проведет переговоры с руководством МИД РФ и чиновниками Росрыболовства и попытается, в частности, уговорить российскую сторону разрешить ловить рыбу и посещать могилы на Курилах.

Эрнест Филипповский