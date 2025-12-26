За сутки на дорогах Ставрополья пострадали шесть человек и один погиб

В Ставропольском крае за прошедшие сутки, 25 декабря, на дорогах произошло семь аварий, в которых один человек погиб и шестеро получили травмы. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В то же время инспекторы проводили мероприятия по предотвращению вождения в состоянии алкогольного опьянения. В результате проверок от управления автомобилем отстранили 17 водителей с признаками употребления спиртных напитков. Трое из них совершили правонарушение повторно.

Константин Соловьев