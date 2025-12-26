МИД Венесуэлы выразил благодарность правительству РФ за поддержку

Глава Министерства иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто поблагодарил правительство России за поддержку в защите независимости страны и осуждение действий США. Свое заявление он опубликовал в Telegram-канале, добавив, что высказывается «от имени президента Николаса Мадуро».

«Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность правительству Российской Федерации за неоценимую поддержку усилий президента Мадуро по защите суверенитета и интересов венесуэльского народа от угроз, агрессивных и незаконных действий администрации Соединенных Штатов в Карибском регионе»,— отмечается в сообщении. В тексте также упоминается «неизменная поддержка» России в сохранении зоны мира в Карибском регионе и «в содействии экономической, политической и социальной стабильности».

Публикация сопровождается видеозаписью выступления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая на брифинге 25 декабря заявила, что Россия осуждает попытку США дестабилизировать обстановку в Карибском море и вокруг Венесуэлы. Она также отметила, что Россия выступает «за деэскалацию сложившейся ситуации и поддержание отношений доверия».

Влад Никифоров