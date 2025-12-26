У озера Малый Кременкуль закрыли отель из-за нарушений

Суд принял обеспечительные меры о запрете предпринимательской деятельности в парк-отеле «Резиденция 888» у озера Малый Кременкуль. Причиной стали найденные многочисленные нарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Ведомство провело проверку после жалоб садоводов СНТ «Урал». Установлено, что на территории земельных участков садового товарищества бизнесмен содержит парк-отель. Мангальные зоны, беседки, бани он эксплуатирует с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности, а также водного, градостроительного и земельного законодательства. Предприниматель не обеспечил качественное функционирование систем сигнализации и аварийного освещения. Не заключены договоры страхования гражданской ответственности и обслуживания со спасательными службами. Опасные объекты в виде емкостей для работы с углеводородным газом не зарегистрированы. Также отсутствует инструкция на случай эвакуации, не назначено ответственное за соблюдение требований лицо.

Прокуратура по итогам проверки обратилась в суд с требованием снести самовольные строения и запретить использовать земли для любой деятельности, для которой они не предназначены. Учитывая угрозу жизни и здоровью граждан, суд принял обеспечительные меры и запретил осуществлять любой вид деятельности на участках, кроме садоводства, до устранения нарушений.

Кроме того, следственный орган СУ СКР по Челябинской области расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Виталина Ярховска