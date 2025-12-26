Авиакомпания «Космос» возобновит коммерческие рейсы на единственном самолете

Росавиация возобновила сертификат эксплуатанта для коммерческих перевозок авиакомпании «Космос». Копия приказа есть у «Ъ». Раньше мажоритарным акционером был «Роскосмос», сейчас — Специальный летный отряд (СЛО) Минобороны РФ. В феврале сертификат на коммерческие перевозки компании был приостановлен по заявлению самого «Космоса».

В феврале авиакомпания оказалась на грани банкротства. Тогда «Роскосмос» продал имеющиеся в его распоряжении 75% акций «Космоса» СЛО Минобороны за 1 руб. Общий долг компании составил более 900 млн руб. Из них 400 млн руб. перевозчик должен был заплатить структурам «Роскосмоса», 300 млн — своему основному акционеру, 100 млн руб. — ФНС и 20 млн руб. — сотрудникам. У авиакомпании остался только один Як-42 с действующим сертификатом годности. На нем компания и планирует возобновить коммерческие перевозки.

ФНС обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о признании перевозчика банкротом в конце 2024 года, к нему в качестве кредитора присоединился СЛО Минобороны. В августе 2025 года суд прекратил производство по искам, из-за того, что заявитель предоставил недостаточное количество сведений.

По данным «Ъ», в «Космосе» рассчитывают зарабатывать на VIP-перевозках. Собеседники «Ъ» считают, что такой план может сработать, если авиакомпания предоставит свой борт в «мокрый лизинг» (вместе с экипажем) другим перевозчикам деловой авиации. Еще одним вариантом может стать перекомпоновка Як-42 из бизнес-версии в пассажирскую, однако этот процесс назвали более «трудоемким и затяжным».

