МИД КНР осудил позицию Пентагона по пограничным вопросам Китая и Индии

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что США не следует вмешиваться в отношения КНР с Индией, передает агентство «Синьхуа». Протест вызван опубликованным накануне докладом Министерства обороны США, который, по словам дипломата, извращает оборонную политику Китая, вбивает клин между КНР и Индией и оправдывает сохранение военной гегемонии Соединенных Штатов.

«Китай рассматривает и ведет свои отношения с Индией со стратегической высоты и в долгосрочной перспективе»,— цитирует дипломата агентство. Линь Цзянь заверил, что власти КНР готовы укреплять коммуникации с Индией с целью упрочить взаимное доверие, налаживать сотрудничество, надлежащим образом разрешать разногласия и содействовать дальнейшему развитию двусторонних связей.

Он подчеркнул, что пограничные вопросы двух стран не касаются сторонних государств, и отметил, что нынешняя ситуация на границе между двумя странами в целом стабильна, а каналы связи между КНР и Индией функционируют бесперебойно.

Эрнест Филипповский