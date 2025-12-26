На Камчатке менеджер госбанка попалась на краже денег у участников СВО

Сотрудники УФСБ по Камчатскому краю вместе с полицией и службой безопасности одного из банков пресекли незаконную деятельность менеджера финансовой организации, которая занималась хищением средств клиентов, сообщила «Ъ» пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, работник банка с государственным участием (какой банк — не уточняется) выпустила дополнительные дебетовые карты, привязанные к счетам 24 человек, а затем с помощью различных махинаций незаконно обналичила находившиеся на них денежные средства. «Всего похищено свыше 3,3 млн руб. Необходимо отметить, что большинство потерпевших являлись участниками специальной военной операции, находившимися в зоне боевых действий»,— сообщили в камчатском УФСБ.

В УМВД также сообщили, что подозреваемая снимала с карт наличные через банкоматы, а также оформляла фиктивные возвраты страховых премий по кредитным договорам с последующим переводом средств на подконтрольные карты и их обналичиваем. Суммы отдельных хищений составляли от 14 тыс. до 270 тыс. рублей.

Следственное управление регионального УМВД на основании результатов оперативно-разыскной деятельности УФСБ в отношении менеджера банка возбуждены уголовные дела по ч. 3, 4 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа в крупном и особо крупном размерах). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности подозреваемой.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский