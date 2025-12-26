Трамп пообещал опубликовать имена всех демократов, причастных к делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил, что раскроет имена членов Демократической партии, связанных с делом умершего в 2019 году финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в склонении несовершеннолетних к проституции. По его словам, многие демократы врали, когда говорили, что не имеют к нему никакого отношения.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

«Когда их имена будут раскрыты в продолжающейся радикальной левой охоте на ведьм и выяснится, что они все демократы, придется многое объяснять»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Американский президент заявил, что представители Демократической партии посещали вечеринки Эпштейна и отзывались о нем положительно, чтобы «бросить его, как собаку», когда «дело запахло жареным». «А затем обвинили, конечно, президента Дональда, который на самом деле был единственным, кто отказался от Эпштейна задолго до того, как это стало модно... Наслаждайтесь, возможно, последним Рождеством!»,— добавил он.

23 декабря Минюст США опубликовал новую порцию документов по делу Эпштейна (около 30 тыс. файлов), которая стала крупнейшей. Новые материалы содержат больше о контактах президента Дональда Трампа с финансистом.

