В России создали безэкипажную лодку «Юность-82» для кругосветных плаваний

Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработал безэкипажную лодку «Юность-82», способную совершать кругосветные плавания, используя для движения океанские течения. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ЦКБР Дмитрий Кузякин.

«Принцип такой же, как и у морских черепах: лодка использует карту океанских течений для построения маршрута движения в заданную точку при минимальных затратах энергии. Да, моторы на лодке есть, но их задача — не маршевый ход, а подруливание на границах течений, чтобы переходить между ними или удерживаться внутри»,— сказал господин Кузякин.

По словам гендиректора, скорость лодки равна скорости морских течений. Она имеет достаточное водоизмещение для доставки исследовательского груза и предназначена для метеорологических исследований, мониторинга качества воздуха и радиационной обстановки в море и на берегу. Он подчеркнул, что лодка дешева в производстве и может выпускаться массово.