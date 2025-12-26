Россия и КНДР разрабатывают новые туристические программы

Россия и КНДР работают над созданием новых совместных туристических программ, сообщил в интервью «РИА Новости» сопредседатель межправительственной комиссии стран Александр Козлов. Он считает, что страны могут заняться и совместными проектами по созданию туристической инфраструктуры.

Господин Козлов отметил, что страны уделяют особое внимание развитию транспортного сообщения — ключевому условию для роста турпотока. «Впервые за 77 лет в этом году открыто авиасообщение между нашими столицами. Частоту рейсов пока сохраняем, но уже видим растущую динамику спроса»,— добавил он.

В 2019 году Северную Корею посетили чуть более тысячи россиян, то в 2024 году число туристов составило около четырех тысяч. В 2025 году ожидается рост до семи тысяч человек, отмечает «РИА Новости».

В 2024 году туристов начал принимать северокорейский горнолыжный курорт Масикрен, а с июля 2025 российские туристы могуть посещать прибрежный курорт в Вонсане. В июле также был запущен регулярный авиарейс из московского аэропорта Шереметьево в Пхеньян.