В Ярославской области появится агентство по вопросам семьи и детства

В Ярославской области с 1 января 2026 года начнет работу новое агентство по вопросам семьи и детства. Об этом сообщили в правительстве региона.

Начальник управления государственной службы Анна Микурова сообщила, что агентство возьмет на себя функции опеки над несовершеннолетними, ранее выполнявшиеся министерством образования, и опеки над совершеннолетними недееспособными гражданами, принадлежавшие министерству труда. Также агентство будет координировать работу комиссий по делам несовершеннолетних, которые с 1 января перейдут на региональный уровень.

Кроме того, с 2 декабря 2025 года в структуре правительства области начнет работу агентство по делам юстиции. Оно возьмет на себя функции агентства по обеспечению деятельности мировых судей, управления по делам архивов и взаимодействия с законодательными органами. С 1 января к новому агентству также перейдут функции управления ЗАГС.

Антон Голицын