Миллер: газопровод «Сила Сибири-2» будет построен досрочно

По прогнозам главы «Газпрома» (MOEX: GAZP) Алексея Миллера, компания построит новый газопровод из России в Китай «Сила Сибири-2» досрочно. По его словам, это будет самый крупный инвестиционный газовый проект в мире.

Алексей Миллер упомянул, что во время визита президента России Владимира Путина в Китай были достигнуты договоренности о строительстве газопровода «Сила Сибири-2». По словам господина Миллера, «Газпром» сделал «большой шаг» к реализации газового проекта.

«В общем, проект газпромовского масштаба, мирового. Уверен, что, как и "Силу Сибири", мы газопровод "Сила Сибири - 2" построим не только в срок и качественно, но и с опережением срока»,— заявил глава «Газпрома» на совещании по предварительным итогам 2025 года (цитата по «Интерфаксу»).

В сентябре Владимир Путин провел в Пекине трехстороннюю встречу с руководителями Китая и Монголии. После этого президент России и председатель КНР Си Цзиньпин встретились вдвоем. По итогам прошедших переговоров «Газпром» и китайская CNPC договорились об увеличении поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Стороны также подписали меморандум о строительстве «Силы Сибири-2».