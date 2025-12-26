В Армавире открыли площадку для подготовки машиностроителей

В Армавирском машиностроительном техникуме заработала новая площадка «Металлообработка и машиностроение». Центр создан в рамках проекта «Профессионалитет» по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Площадки "Профессионалитета" призваны стать центром притяжения для молодых специалистов и промышленных предприятий края», — сообщила министр образования и науки Кубани Елена Воробьева.

Новый центр объединяет современное оборудование и учебные программы для подготовки студентов к работе в машиностроительных и металлообрабатывающих предприятиях. В площадке установлены токарные и фрезерные станки, включая станки с числовым программным управлением, а также техника для обучения точной и безопасной работе с металлом.

На базе центра реализуют три основные программы профессионального образования, три программы дополнительного обучения и три образовательных курса для школьников и взрослых. Здесь также проведут профориентационные занятия для старшеклассников.

По прогнозу властей, площадка станет местом подготовки участников регионального этапа чемпионата «Профессионалы» по компетенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». В перспективе техникум планирует получить статус базового центра по этим направлениям.

И.о. министра промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько отметил, что в оснащении индустриально-промышленных площадок на базе колледжей и техникумов края принимают участие порядка 30 кубанских производителей промышленной продукции.

В 2025 году также открыли учебно-производственный кластер «Машиностроение» на базе Краснодарского машиностроительного колледжа. Комплекс создали образовательные учреждения и промышленные предприятия края — Южный завод тяжелого станкостроения и Корпорация Акционерной компании «Электросевкавмонтаж». Объект стал девятым кластером, открытым на Кубани в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

В 2024 году индустриально-промышленные площадки открыли в Армавирском индустриально-строительном техникуме по направлению «Легкая промышленность», в Староминском механико-технологическом техникуме по направлению «Металлообработка» и в Армавирском машиностроительном техникуме по направлению «Электроника и радиотехника».

В 2025 году запустили площадки в Краснодарском колледже электронного приборостроения по направлению «Электроника и радиотехника», в Ахтырском техникуме «Профи-Альянс» Абинского района по направлению «Металлургия» и в Белореченском индустриально-технологическом техникуме по направлению «Химическая промышленность». В 2026 году планируется открыть еще три такие площадки в Новороссийске, Абинском и Кавказском районах.

Анна Гречко