Решение властей обелить экономику к 2026 году грозит ростом цен на импорт

К 2026 году российские власти планируют добиться полной легализации импорта. Ужесточение таможенного контроля и запрет «серых схем» приведут к подорожанию некоторых товаров и возможному дефициту, предполагают опрошенные «Ъ» эксперты. Крупные поставщики, напротив, видят в этом возможность снижения конкуренции с контрафактом.

Переход на полностью легальный ввоз неминуемо приведет к повышению цен на непродовольственные товары, рассказал в беседе с «Ъ» руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По оценке Романа Самойлова из Strategy Partners, в массовом ритейле логистика составляет 5–25% цены товара. Доля особенно высока в сегменте мебели и техники — 30–50%.

Как пояснил господин Самойлов, запрет карго-схем и усиление проверок приведут к росту цен на основную массу FMCG-товаров. Повышение, по его словам, составит от нескольких процентов до 10–15%, а в отдельных категориях — до 15–30%. Наиболее заметный скачок будет на маркетплейсах, особенно для электроники и одежды. Не исключен и дефицит некоторых товаров.

По мнению экспертов, процесс легализации рынка займет около 18 месяцев. Часть позиций может быть замещена локальными аналогами или альтернативными брендами. Для потребителей это скорее хорошая новость: станет меньше подделок, считает директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин.

