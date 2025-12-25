Шохин передал Путину письмо РСПП о нерешенных вопросах приватизации

Во время встречи бизнеса с президентом Владимиром Путиным глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин передал ему письмо с предложением бюро РСПП по поводу нерешенных вопросов приватизации собственности. Об этом он рассказал специальному корреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сейчас в правительстве есть законопроект, который «почти устраивает» РСПП, рассказал господин Шохин. По его словам, в проекте есть две поправки, которые организация одобряет, однако нет третьей, на которой она настаивает. «Но можно даже в Гражданский кодекс внести фразу о сроках исковой давности: что они не могут превышать десятилетнего периода по совокупности»,— сказал глава союза.

РСПП важно наличие статьи о том, что нарушение нематериальных прав и свобод граждан не может быть основанием для рассмотрения споров о признании сделок приватизации ничтожными и недействительными, сообщил Александр Шохин. «Потому что сейчас самый простой способ деприватизировать — это объявить, что нарушаются права граждан на достойную жизнь»,— добавил он. Если государству нужен какой-то объект, оно должно выкупить его у собственника, считает господин Шохин.

Еще в 2023 году Владимир Путин говорил, что эту проблему необходимо решить, однако пока это не удалось, отметил Александр Шохин. РСПП хочет, чтобы «была четкая формула, которая не даст возможности для интерпретации судами». По словам главы союза, в России необходима новая судебная практика по этому вопросу, которую позволит сформировать норма закона.

Встреча Владимира Путина с представителями российского бизнеса прошла 24 декабря в закрытом от прессы формате. На мероприятии присутствовали руководители частных компаний и корпораций с государственным участием. Во встрече также приняли участие представители экономического и социального блоков правительства, администрации президента, а также глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Подробности читайте в репортаже спецкорреспондента «Ъ» Андрея Колесникова.