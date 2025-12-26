Дефицит кадровой информации

Как заявила вчера вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Госсовета по кадрам, правительство подготовит новый кадровый прогноз для экономики РФ в апреле 2026 года. В то же время она признала, что его точность существенно ограничивает отсутствие учета технологического прогресса, а также сложности прогнозирования на уровне отдельных компаний. В ходе подготовки к заседанию о сложностях с данными сообщал и Минтруд — ведомство жаловалось на недостаточную детализацию информации Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и заместитель председателя правительства, руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко

Правительство представит обновленный кадровый прогноз на следующие семь лет в апреле 2026 года. Об этом в ходе заседания Госсовета 25 декабря сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Как отметила вице-премьер, уже понятно, что потребность российской экономики в кадрах вырастет примерно на полмиллиона человек.

Напомним, составлять кадровый прогноз правительство начало с 2023 года по поручению Владимира Путина. Предполагалось, что он станет основой для оценки потребности в подготовке кадров со средним и высшим профессиональным образованием. Кроме того, прогноз был учтен при формировании запущенного с 2025 года нового нацпроекта «Кадры». Изначально прогноз должен был создаваться на пять лет, однако Минтруд увеличил его сроки, чтобы дать нужный для системы образования «зазор» для корректировки контрольных цифр приема в вузы и колледжи (подробнее см. “Ъ” от 16 декабря).

«До 2032 года 11,5 млн человек необходимо будет заместить в связи с выходом граждан на трудовую пенсию»,— подчеркнула госпожа Голикова. Самая большая потребность в кадрах — в обрабатывающей промышленности (1,7 млн человек), транспорте и логистике (925 тыс. человек) и в строительстве (670 тыс. человек). При этом вице-премьер обратила внимание и на те факторы, которые ограничивают точность кадрового прогноза: «У отраслей нет оценок того, с какой скоростью и в какие отрасли в первую очередь должны проникать новые технологии. А мы должны это учитывать в показателях производительности труда». Кроме того, кадровые подразделения даже крупнейших предприятий испытывают огромные сложности с прогнозированием на семь лет — а их оценки являются важной частью прогноза министерства.

Помимо таких опросных данных Минтруд использует для прогноза данные Росстата, Минэкономики и административные данные Соцфонда. Но даже их полнота вызывает у Минтруда вопросы, и их обсуждение стало важной частью подготовки вчерашнего заседания профильной рабочей группой Госсовета. Так, ретроспективная региональная статистика по занятости, отработанному времени, количеству рабочих часов и индексам физического объема валовой добавленной стоимости доступна в разрезе регионов и классов видов экономической деятельности только по ограниченному количеству разделов ОКВЭД — и полностью отсутствует по подклассам, группам и подгруппам. Прогноз индексов физического объема валовой добавленной стоимости и индексов производительности труда в целом по РФ (при формировании федеральных оценок) доступен в разрезе классов только по трем разделам видов экономической деятельности — добыча, обработка и торговля. Более глубокая (на уровне подклассов, групп или подгрупп ВЭД) декомпозиция недоступна, подчеркивает источник “Ъ”. По тем же отраслям, которые не отражены в Общероссийском классификаторе на уровне разделов и классов, прогноз сформировать невозможно. Кроме того, отмечает источник “Ъ”, работу ведомства осложняет тот факт, что демографический прогноз Росстата существует только в целом по субъектам РФ, без детализации по муниципалитетам, из-за чего невозможно определить кадровую потребность отдельно для них.

Как отмечает эксперт ЦМАКП Игорь Поляков, данные ФНС и Соцфонда не могут заменить данные Росстата, и поэтому, чтобы повысить качество прогноза, необходимо совершенствовать именно его методики. В то же время, отмечает он, это потребует дополнительных бюджетных ресурсов. «Даже заполнив эти пробелы, Минтруд не добьется точности — методология Росстата плохо учитывает ряд явлений на рынке труда, как традиционных (как маятниковая миграция), так и новых (как удаленная работа)»,— отмечает источник “Ъ” в экспертном сообществе.

Анастасия Мануйлова