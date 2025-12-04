Гадание на кадрах

Согласно обновленному кадровому прогнозу Минтруда, к 2032 году экономике РФ нужно будет заместить порядка 12,2 млн работников. Для этого темпы привлечения на рынок труда новых людей должны составлять свыше полутора миллионов человек в год. Самыми востребованными профессиями в следующие семь лет правительству видятся швеи, сварщики, слесари и механизаторы. Впрочем, с учетом демографических трендов помимо переориентации молодежи на позиции «синих воротничков» властям и бизнесу неизбежно придется активнее повышать производительность труда.

Правительство презентовало систему оценки семилетней потребности экономики в рабочей силе — на нее будет опираться система подготовки кадров для незаполненных рабочих мест

Фото: Глеб Леонов / V-A-C

Фото: Глеб Леонов / V-A-C

Минтруд представил краткую версию первого семилетнего прогноза кадровых потребностей экономики РФ — ведомство презентовало его на Всероссийском кадровом форуме, который прошел на ВДНХ 3 декабря. Составить такой ориентир кадровых потребностей экономики Владимир Путин поручил правительству еще в сентябре 2023 года. Предполагалось, что на основе этих данных правительство будет рассчитывать потребность в подготовке кадров со средним и высшим профессиональным образованием. Кроме того, прогноз был учтен при формировании перечня мероприятий запущенного с 2025 года нового национального проекта «Кадры». Изначально прогноз должен был создаваться на пять лет, однако впоследствии Минтруд увеличил его сроки, чтобы дать нужный для системы образования «зазор» для корректировки контрольных цифр приема в вузы и колледжи.

«По данным прогноза, общая замещающая кадровая потребность за семь лет составляет 12,2 млн работников. Из них 11,7 млн — для замещения выбывающих на пенсию сотрудников и порядка 500 тыс. в связи с созданием дополнительных рабочих мест. То есть в среднем в год нам необходимо вовлекать в экономику порядка 1,7 млн человек»,— рассказал на форуме глава ведомства Антон Котяков.

По его словам, в числе самых массовых отраслей экономики — торговля, в которой работают 13,4 млн человек, обрабатывающие производства (10,6 млн человек), строительство (6,8 млн), транспортировка и хранение (почти 6 млн) и образование (5,5 млн). В большинстве из них, а также в науке и IT-индустрии ожидается и самый значимый прирост занятых — 135–226 тыс. человек в зависимости от конкретной отрасли. В торговле же, напротив, прогнозируется сокращение числа занятых, что министерство связывает с отраслевым приростом производительности труда. Отчасти, вероятно, в этих оценках учтено расширение онлайн-торговли.

Отметим, ранее “Ъ” подробно разбирал, в чем могут быть недостатки методологии расчета кадровой потребности, на которую опирается Минтруд, и насколько в современной экономике в целом возможны корректные предсказания спроса на труд (см. “Ъ” от 30 января). Впрочем, документ важен для понимания того, что будут делать в ближайшие годы ответственные за сферу чиновники. Кроме того, как подчеркнул министр труда, оценивая скорость выхода на пенсию работников различных отраслей, вместо данных Росстата ведомство использовало «административную» статистику Соцфонда, который обладает сведениями о всех рабочих местах, за которые работодатели отчисляют страховые взносы, что позволяет корректировать текущие оценки значительно быстрее и точнее.

Как отметила в своем выступлении «социальный» вице-премьер Татьяна Голикова, важная особенность подготавливаемого прогноза — наличие необходимых для организации подготовки специалистов в вузах и колледжах отраслевых, профессиональных и региональных разрезов. Потребности в них оценены по данным Всероссийского опроса работодателей, в котором приняло участие 330 тыс. компаний, и оценки 350 экспертов.

По ее словам, сейчас одним из главных способов наполнения рынка труда является переориентация молодежи на обучение наиболее востребованным профессиям. В их числе — квалифицированные рабочие, средний медицинский персонал и специалисты высшей квалификации, в первую очередь инженеры, IT-специалисты, врачи, педагоги и ученые.

Госпожа Голикова подчеркнула, что с учетом уровня образования наибольшая потребность на горизонте следующих семи лет — в специалистах со средним профессиональным образованием.

Как, в свою очередь, доложил министр просвещения Сергей Кравцов, система образования уже стремится удовлетворить этот запрос и сейчас в колледжах России учатся рекордные 3,9 млн студентов. «Сегодня порядка 63% девятиклассников выбирают систему СПО»,— отметил он. При этом, как ранее уже писал “Ъ”, Минпросвещения стало активнее регулировать и деятельность вузов — в частности, определение числа платных мест на различных программах (подробнее см. “Ъ” от 28 октября).

Еще один ресурс для удовлетворения потребности в работниках — повышение производительности труда, отметил глава Минэкономики Максим Решетников. По его словам, необходимо обеспечить «стыковку прогнозирования изменений в структуре занятости, вызванных появлением новых видов экономической деятельности, и стратегий стимулирования роста производительности труда через национальные проекты и внедрение инноваций». Напомним, уже несколько лет правительство реализует отдельный проект для повышения производительности труда — внедряя принципы «бережливого производства» на различных предприятиях. Впрочем, пока его успехи скорее можно рассматривать в качестве отдельных кейсов, а не изменения показателя производительности на национальном уровне.

Отметим, что задача повышения производительности в РФ существовала и до появления кадрового прогноза, и даже если его предсказания окажутся некорректными или, что еще более вероятно, сами по себе повлияют на поведение людей, альтернатив ее выполнению нет. В то же время трансформация системы образования под цифры прогноза, особенно с учетом ее инертности, может нести в себе определенные риски, особенно с учетом разрыва связей образовательной системы РФ с зарубежными коллегами.

Анастасия Мануйлова