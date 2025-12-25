Экс-президента Бразилии Жаира Болсонару успешно прооперировали

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару перенес операцию по удалению двойной грыжи, сообщает AP со ссылкой на его семью. По словам родственников, операция в Бразилиа длилась около трех с половиной часов и прошла без осложнений.

Господин Болсонару, приговоренный к 27 годам тюремного заключения за попытку государственного переворота, 24 декабря был временно освобожден из-под стражи для получения необходимой медицинской помощи. В 2018 году Жаир Болсонару получил ножевое ранение в живот во время предвыборного мероприятия, из-за чего ранее он уже перенес несколько операций. На прошлой неделе экс-президент Бразилии почувствовал ухудшение здоровья и даже отменил интервью местному изданию Metropoles, намеченное на 23 декабря.

Экс-президента осудили за попытку государственного переворота после поражения на выборах в 2022 году. Вместе с ним были осуждены шесть его ближайших сторонников. Жаир Болсонару отбывает свой 27-летний срок в штаб-квартире Федеральной полиции в столице Бразилии с 25 ноября. Осужденный находился под домашним арестом с августа, а 22 ноября был взят под стражу после неудачной попытки снять электронный браслет с ноги при помощи паяльника. Сам господин Болсонару отрицает, что совершал противоправные действия.

Кирилл Сарханянц