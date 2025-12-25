РСЧС: в Краснодарском крае объявлена беспилотная опасность

Вечером 25 декабря на территории Краснодарского края объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщает РСЧС региона.

«Беспилотная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения БПЛА»,— гласит официальное оповещение РСЧС.

Жителей Кубани призвали отойти от окон и укрыться в помещениях с капитальными стенами. В случае, если тревога застала на улице, рекомендуется незамедлительно переместиться в заглубленное помещение или подвал.

При обнаружении обломков БПЛА следует звонить в 112. Подходить к фрагментам упавших беспилотников запрещается.

София Моисеенко