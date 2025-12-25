Дноуглубительные работы на Багаевском гидроузле приостановили до марта

На стройплощадке Багаевского гидроузла в Ростовской области завершился первый этап дноуглубительных работ с извлечением 50 тыс. куб. м грунта, продолжение запланировано на март 2026 года. Об этом сообщил портал «Город N».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: stroytransgaz.ru Фото: stroytransgaz.ru

Данный этап проекта курирует Азово-Донская бассейновая администрация. Для прохода судов на этом участке глубина должна составлять не менее 4 м.

«Работы приостановили в связи с ожидаемыми отрицательными температурами и замерзанием воды. Возобновление планируется в марте 2026 года до начала навигационного периода»,—пояснили в сообщении.

В ноябре состоялся первый тестовый проход сухогруза через шлюз Багаевского гидроузла. Назначение объекта — устранение узких мест на Дону и обеспечение гарантированного прохода судов с осадкой 3,6 м на участке протяженностью 116 км.

«Российское правительство работает над решением проблемы глубины отечественных водных путей, при этом ввод Багаевского гидроузла является приоритетной задачей. Строительство комплекса ведется с 2018 года в районе хутора Арпачин Багаевского района за счет федерального бюджета. Общая площадь объекта составляет 11,6 тыс. кв. м»,— сообщили в Азово-Донской бассейновой администрации.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что открытие движения ожидалось в начале навигации 2025 года. Пропускная способность составит более 19 тыс. судов в год. Полный запуск всех элементов комплекса запланирован на 2029 год. Стоимость проекта оценивается в диапазоне от 35,9 до 52 млрд руб.

Валентина Любашенко