В Краснодаре частично ограничат подачу воды

В Краснодаре запланировано частичное отключение водоснабжения 26 декабря. Об этом сообщили в городском ЕДДС.

По данным диспетчерской службы, подачу воды приостановят с 12:00 до 15:00 по следующим адресам:

ул. Клиническая, 5, 5/1, 7, 8, 9, 10/1, 12, 13, 14, 14/1, 19, 19/1, 21

ул. Гражданская, 3, 4, 4/1, 5, 5/1, 6, 6/2, 9, 16, 17, 18, 19

ул. Садовая, 214, 216, 220, 222, 223, 245

ул. Механическая, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25

ул. Юннатов, 14, 19, 21, 23, 25, 27, 29

