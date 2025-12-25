До десяти возросло число сбитых вблизи Москвы беспилотников

Еще один беспилотник ВСУ сбит на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. С полуночи 25 декабря число уничтоженных БПЛА достигло десяти.

Информации о пострадавших или повреждениях на земле господин Собянин не привел. По его словам, на месте падения обломков дрона работают экстренные службы.

Всего, по данным Минобороны, над Россией за пять часов (с 15:00 до 20:00 мск) сбиты 48 беспилотников. Больше всего — 36 БПЛА — в небе над Брянской областью.