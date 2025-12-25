Сечин раскритиковал предложения правительства по выпуску низкооктанового топлива

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в письме президенту Владимиру Путину раскритиковал идеи правительства по борьбе с дефицитом топлива. Документ, с которым ознакомился «Ъ», направлен на поддержание стабильности на рынке.

Господин Сечин выступил против компенсации нехватки топлива за счет смягчения требований к качеству и стимулирования мини-НПЗ. «Роснефть» оценивает потенциальную прибавку от таких мер лишь в 100 тыс. т в месяц, что покрывает около 2,5% от месячной потребности рынка.

Использование топлива с пониженными характеристиками ускоряет износ двигателей и увеличивает издержки перевозчиков, пояснили в беседе с «Ъ» эксперты «ОМТ-Консалт». В качестве альтернативы Игорь Сечин предложил создать систему мониторинга и провести аудит производителей некондиционного топлива.

Глава «Роснефти» также упомянул инициативу об обязательных 30-дневных запасах на АЗС. При этом президент Российского топливного союза Евгений Аркуша пояснил «Ъ», что этот механизм уже работает, если учитывать товар в пути и резервы на нефтебазах.

Подробности — в материале «Ъ» «Берите октаной выше».