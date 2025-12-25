«Ростех» намерен завершить сертификацию МС-21 к концу 2026 года

Госкорпорация «Ростех» планирует завершить сертификацию российского лайнера МС-21 к концу 2026 года. Об этом сообщил глава компании Сергей Чемезов.

Сертификация лайнера SJ-100 завершится в 2026 году, добавил глава «Ростеха». По его словам, серийный выпуск SJ-100 и МС-21 начнется к концу следующего года. Тогда же на полностью российских самолетах полетят первые пассажиры. «Со следующего года уже полетят. В конце года мы уже будем передавать самолеты в наши авиакомпании»,— сказал Сергей Чемезов журналистам (цитата по «РИА Новости»).

SJ-100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. 17 марта опытный образец SJ-100 выполнил первый полет с отечественными двигателями ПД-8. Испытания прошли в Комсомольске-на-Амуре. Опытный образец среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета МС-21, полностью оснащенный российскими системами, совершил первый полет в конце апреля.