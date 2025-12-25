Столицы мерятся украшениями

В Петербурге опровергли, что потратили на новогодний декор в три раза больше, чем в Москве. Как рассказывал RTVI, столица приготовилась к Новому году на сумму более 400 млн руб. Судя по контрактам на портале госзакупок, дороже всего оказались искусственные ели в Коммунарке — 30 млн руб. Почти столько же стоили новогодние декорации в центре города — гирлянды, можжевельник, падуб и ярмарки в стилистике конца XIX века. Как отмечают власти, в этот раз «винтажная эстетика сочетается с технологическими решениями».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Более 90% декоративных конструкций уже использовались в праздничном оформлении прежде, добавляет проект «Зима в Москве». Маркетолог и ресторатор Александр Сысоев оформлением Москвы остался доволен: «Особенно красиво украсили город, очень хорошо проработали все детали. Если раньше, три-четыре года назад, это была просто декоративная часть: елки, освещение и прочее, то сейчас это практически малые архитектурные формы, настоящий продуманный план с объектами, которые можно рассматривать часами.

Я отправлял фотографии украшенной Москвы друзьям из других стран, и они буквально 10-15 минут изучали каждую деталь. Мне кажется, что в этом году столица в хорошем смысле прыгнула выше своей головы и поставила планку новогоднего декора мегаполиса на какой-то недосягаемый уровень. Зимой приезжает довольно много туристов с Ближнего Востока, потому что для них зима — диковинка, и когда эти фотографии разойдутся в социальных сетях, это будет еще больше привлекать туристов».

Некоторые предприниматели, занимающиеся монтажом декора, отметили в разговоре с “Ъ FM”, что в этом году спрос на их услуги сократился. Заложены меньшие бюджеты, а некоторые клиенты вовсе отказываются от таких статей расходов. Снижение масштабов новогодних украшений по сравнению с прошлым годом заметил и вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Хотя, по его словам, дело может быть и в бесснежной погоде: «Город начали украшать заранее, торговые центры еще в октябре начали развешивать гирлянды, ставить елки, Дедов Морозов, всеми силами создавать праздничное настроение. Что касается Москвы, на мой взгляд, в этом году она менее украшена, чем раньше, но иллюминации много. Конечно, снега в этом году пока не намело, и настроение у погоды скорее не новогоднее, а позднее осеннее. Тем не менее люди ходят по магазинам, праздничное настроение есть, думаю, что новогодняя суета в том числе создается с помощью декора».

По данным RTVI, Санкт-Петербург потратил на новогодний декор 1,2 млрд руб., и это может быть в три раза больше, чем в столице. Но, по словам губернатора Александра Беглова, это невозможно, поскольку «Москва просто большая. Посмотрите, какая Москва красавица. Мы потратили столько, сколько согласовали нам жители». Чиновник добавил, что сам он украшениями города доволен. Беглов напомнил, что Петербург — самый северный мегаполис, где темно, поэтому зимой город должен быть «радостным».

Удалось ли это сделать? Онлайн-редактор “Ъ” в Санкт-Петербурге Андрей Цедрик отмечает, что туристические места к Новому году действительно подготовлены: «Санкт-Петербург как всегда достаточно богато и красиво украшен. Мы ждем туристов, традиционно очень много людей приезжает. Собственно говоря, центр украшен очень богато. Что касается сумм, по данным сайтов госзакупок, в этом году было разыграно 40 различных конкурсов на новогодние украшения, общая сумма контрактов — около 920 млн руб. В общем-то, это сопоставимо с прошлым годом. RTVI приводил цифру в 1,2 млрд руб., в то время как украшение столицы оценили в районе 400 млн руб. Дело в том, что в Петербурге действует единая система закупок, считается всеобщий бюджет на новогодние украшения, поэтому общая сумма выходит больше. Насколько мы понимаем, в Москве это происходит немного иначе, в основном не централизовано: есть разные статьи, разные управы».

В соцсетях между тем набирают просмотры видео с подписями «мой город, ты что творишь?». Жители регионов показывают скромно украшенные елки, редкие гирлянды и ветхие фигуры снеговиков, Дедов Морозов и Снегурочек. Москву в таких видео сравнивают с Капитолием из книг и фильмов про «Голодные игры», а остальные города — с дистриктами. Сам тренд начался с роликов жителей столицы и других туристических регионов, которые снимали богато украшенные центры городов и спрашивали «Ты что творишь?» без какой-либо иронии.

Александра Абанькова