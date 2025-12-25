Власти Таганрога отказались от троллейбусов из-за затрат в 7 млрд рублей

Таганрог окончательно отказался от восстановления троллейбусного движения из-за необходимости потратить 7 млрд руб. на модернизацию системы, вместо этого власти планируют закупить автобусы за 200 млн руб. Глава города Светлана Камбулова во время прямого эфира объяснила решение чрезмерной финансовой нагрузкой на муниципальный бюджет.

«Реализация такого проекта потребует средств, несоразмерных текущим возможностям муниципалитета и реальным потребностям городской инфраструктуры»,— заявила она.

По словам чиновницы, в настоящее время парк составляет 10 машин возрастом 16-18 лет, что превышает нормативный срок службы в 10 лет. Экспертиза показала: на восстановление контактной сети, депо и покупку новых машин понадобится около 7 млрд руб. Полный цикл работ займет свыше 4,5 года.

Глава города подчеркнула, что за те же деньги можно решить более неотложные задачи, в том числе модернизировать системы водоснабжения и водоотведения. Как альтернативу администрация рассматривает приобретение 10 автобусов среднего класса стоимостью около 200 млн руб. Это позволит быстрее и эффективнее обеспечить пассажирские перевозки.

Валентина Любашенко