Адвокат Удальцова намерен обжаловать приговор

Дмитрий Аграновский, адвокат координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, заявил, что считает приговор суда необоснованным и намерен его обжаловать. Об этом господин Аграновский сообщил «Ъ». Сегодня политика приговорили к шести годам колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Невиновность Удальцова подтверждается многочисленными доказательствами, в том числе несколькими экспертизами. Нам интересно увидеть, как апелляционная инстанция будет утверждать это решение»,— сказал адвокат.

Сам Сергей Удальцов назвал решение суда «позорным» и после оглашения приговора объявил «бессрочную смертельную голодовку» в знак протеста.

Приговор Удальцову вынес 2-й Западный окружной военный суд. Помимо шести лет заключения, политику на три года запрещено быть администратором информационных ресурсов. Он проходит по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Причиной для уголовного преследования стали посты в Telegram-канале Сергея Удальцова, на сайте «Левого фронта» и в издании «Свободная пресса» в 2023 году в поддержку участников марксистского кружка из Уфы. Последних тогда обвиняли в создании террористического сообщества и участии в нем.