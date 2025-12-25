Удальцову дали шесть лет колонии за поддержку уфимских марксистов

2-й Западный окружной военный суд приговорил координатора «Левого Фронта» Сергея Удальцова к шести годам колонии строгого режима, а также на три года запретил ему администрировать информационные ресурсы.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сергей Удальцов в суде

Причиной для уголовного преследования стали посты в Telegram-канале Удальцова, на сайте «Левого фронта» и в издании «Свободная пресса» в 2023 году в поддержку участников марксистского кружка из Уфы, которых тогда обвиняли в создании и участии в террористическом сообществе.

В прениях прокурор Екатерина Фролова просила назначить Сергею Удальцову семь лет колонии строгого режима (максимальный срок по вменяемой статье) и запретить ему на пять лет администрировать паблики в социальных сетях.

Удальцов вину не признал. Уголовное дело он назвал расправой. Он заявлял, что не оправдывал терроризм, а высказывался в поддержку подсудимых, так как, по его мнению, обвинение в отношении них носит абсурдный характер. Публикациями он хотел добиться поддержки фигурантов. Позднее они были осуждены на сроки от 16 до 22 лет.

Адвокат фигуранта Дмитрий Аграновский сообщил «Ъ», что несколько лингвистических экспертиз не усмотрели в публикациях его подзащитного признаков преступления. Внесение героев публикаций Сергея Удальцова в список террористов и экстремистов Росинформмониторинга не является основанием для его уголовного преследования. Тем более в этот список их внесли после возбуждения дела об оправдании терроризма.

В качестве свидетелей защиты на процессе выступили депутаты Госдумы Нина Останина и Денис Парфенов.

В последнем слове Удальцов заявил, что обвинения в его адрес абсурдны, а также что в своих публикациях он не оправдывал терроризм, а сомневался в том, что уфимские марксисты реально совершили вменяемые преступления, просил себя оправдать и призвал к солидарности. «То, что здесь происходит, не поддается описанию. С 11 января 2024 года я пребываю в состоянии шока — за эти два года эмоции улеглись, но это настоящий шок»,— заявил политик.

После объявления приговора Сергей Удальцов повторил, что объявит «смертельную голодовку», если ему назначат реальный срок. «Будет смертельная, бессрочная голодовка, сколько продержусь. Выдержу, не выдержу такова судьба. Это позорное сфабрикованное дело, надо как-то бороться»,— сказал политик.

Ефим Брянцев