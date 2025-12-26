Просим дать правовую наценку

Юридическая фирма Scriptolex обратилась в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на возможные нарушения при розничной продаже алкоголя в Татарстане. По данным юристов, на популярные российские бренды из других регионов наценки в местных сетях за год выросли в разы, тогда как на локальную продукцию и импортный виски они остаются заметно ниже. Выход на рынок Татарстана традиционно осложнен для компаний из других регионов, так как республиканские власти стараются поддерживать собственных производителей, говорят эксперты.

В распоряжении “Ъ” оказалось заявление, направленное юрфирмой Scriptolex 11 декабря в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в интересах физлица, имя которого не раскрывается, о нарушении антимонопольного законодательства при розничной торговле алкоголем в Татарстане. В своем заявлении юристы указывают на серьезный разрыв в наценках на виски одного ценового сегмента. В Госалкогольинспекции Татарстана отказались от комментариев. В ФАС оперативно на запрос “Ъ” не ответили.

Средняя стоимость популярных позиций виски в розничных сетях Татарстана в августе 2025 года Выйти из полноэкранного режима Наименование Производитель Закупочная цена (руб. за бутылку 0,7 л) Цена на полке (руб. за бутылку 0,7 л) Размер наценки (%) Рост закупочной цены год к году (%) Рост наценки год к году (%) Рост розничной цены год к году (руб.) Бренды российских производителей Steersman Stellar Group 616,62 991,99 60,88 23,32 102,93 342 Steersman Apple Stellar Group 538,45 991,99 84,23 7,69 180,7 342 William Lawson's Novabev Group 1051,28 1269,99 20,8 -5,74 210,61 80 Nucky Thompson 3 года выдержки Alvisa 846,15 1199,99 41,82 8,73 46,73 200 William Lawson's Super Spiced Novabev Group 1051,28 1239,99 17,95 5,74 348,75 80 Региональные бренды Your Choice 3 Татспиртпром 482,24 649,99 34,79 5,04 58,28 90 Your Choice 5 Татспиртпром 507,76 669,99 31,95 5,52 55,62 90 Импортные бренды Johnnie Walker Red Label Diageo 1263,2 1659,99 31,41 1,07 12,05 60 Dewar`s White Label John Dewar & Sons 1332,5 1539,99 15,57 -3,94 25,06 20 Jack Daniels Tennessee Brown-Forman 2059,18 2449,99 18,98 9,76 -37,97 0 Открыть в новом окне Источник: подсчеты юрфирмы Scriptolex.

По данным Scriptolex, на наиболее популярные по объему продаж ввозимые из других регионов бренды Steersman и Steersman Apple средний показатель наценки в местных магазинах на август 2025 года составил 60,88% и 84,23% соответственно против 30% в августе прошлого года. Средняя наценка в сетях Татарстана на William Lawson’s за год увеличились с 6,69% до 20,8%, на Nucky Thompson с выдержкой в три года — с 28,5% до 41,82%, на William Lawson’s Super Spiced — с 4% до 17,95%.

В то же время на локальный виски Your Choice 3 и Your Choice 5 наценка в августе 2025 года составила 34,79% и 31,95% соответственно. На импортный виски Johnnie Walker Red Label наценка в рознице Татарстана выросла минимально — с 28,03% до 31,41%, Dewars White Label — с 12,45% до 15,57%. На популярный виски Jack Daniel’s наценка и вовсе сократилась — с 30,6% до 18,98%.

Дискриминационные условия ценообразования ведут к ограничению допуска на рынок и формированию монополии или доминирующего положения определенных производителей на рынке, считают в Scriptolex.

В итоге от этого страдает потребитель, ограниченный в выборе тем товаром, который допустили на рынок, и по искусственно сформированной цене, добавляют там. Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов отмечает, что ФАС проводит мониторинг и запрашивает пояснения по завышенным наценкам на социально значимые товары, включая продукты питания. Но конкретно по алкоголю служба делает акцент на монопольно высокие цены или параллельный импорт, а не на региональные различия наценок, замечает эксперт.

Вывести на рынок Татарстана свои бренды производителям из других регионов России всегда было сложно, говорит президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. По его словам, маркам прочих российских компаний трудно пройти сертификацию в регионе и местный регулятор часто предъявляет им дополнительные требования. В основном это связано с тем, что в Татарстане уже существует полный цикл производства алкоголя, поясняет он. Как сообщал “Ъ” 2 декабря, крупнейший производитель спирта в России «Росспиртпром» планирует слияние в единый холдинг с «Татспиртпромом», принадлежащим правительству республики. Данное объединение поможет усилить позиции татарской компании на федеральном рынке, а «Росспиртпрома» — в Татарстане.

Собеседник “Ъ” среди крупных ритейлеров отмечает, что в Татарстане действуют система двойной сертификации алкогольной продукции и очень жесткое требование местных властей по стоимости и доле местного алкоголя.

Локальный продукт должен стоить дешевле привозного, это строго контролируется, добавляет он. Опрошенные “Ъ” крупные российские алкогольные компании комментарии не предоставили.

При этом низкая наценка на импортный алкоголь не является исключительно локальным явлением, отмечает Андрей Московский. По его словам, федеральные сети по всей России снижают стоимость на наиболее популярные у российских потребителей импортные алкогольные бренды. Зарубежные марки в магазинах используются как якорная позиция для привлечения потребителей к другим продуктам, поясняет он.

Владимир Комаров; Анар Зейналов, Казань