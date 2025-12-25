Экосбор докатился до шин

Бюджетные автомобильные шины подорожают. Минпромторг согласовал проект постановления, увеличивающего экологический сбор для опасной резины. В ведомстве подсчитали, что требованиям ГОСТа по уровню канцерогенности не соответствуют 40% импортной продукции, а также каждая десятая шина, выпускаемая на российских заводах. Ставка экосбора будет зависеть от уровня потенциального вреда конкретного изделия.

Как сообщают «Известия», для легкового автомобиля экосбор на комплект резины с сертификатом безопасности составит примерно 3,3 тыс. руб. Для аналогичного комплекта без сертификата — в два раза больше. У кроссоверов на все четыре колеса разница может составить около 5 тыс. руб. Из импортных шин в России сейчас представлены в основном азиатские бренды, они заполняют самый низкий ценовой сегмент, отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: «Эта мера к качеству шин, реальной канцерогенности, наличию этих веществ в российской или китайской продукции отношения не имеет. Это мера таможенно-тарифного регулирования. Нашим внутренним производителям тяжело конкурировать с игроками из КНР, которые получили доступ на наш рынок. Соответственно, правительство придумало, как бороться с этим китайским демпингом: нужно сделать его дороже. Каким образом? Утилизационный сбор на шины есть, но он минимальный. Вот будет введен экосбор. При этом сейчас в России абсолютное большинство владельцев авто с дизельными двигателями вообще плюют на экологию и удаляют сажевые фильтры и так далее, и никто это не контролирует. Что касается шин, то отдельный большой вопрос, а как это все попадает на рынок. Ведь сертификации по большому счету нет, как и каких-либо испытаний. Отсеять некачественный, опасный товар не представляется возможным. При этом абсолютное большинство этих шин приезжает в Россию не напрямую, а через страны ЕАЭС».

Мощности российских шинных заводов позволяют производить более 40 млн единиц в год. Крупнейшие мировые бренды — итальянская компания Pirelli и японская Yokohama — не покидали рынок и сохранили контроль качества. Финская Nokian Tyres переименовалась в Ikon Tyres и получила российский менеджмент. Бывшие заводы немецкой Continental и японской Bridgestone вошли в состав российского шинного холдинга «Кордиант». Проблем с качеством у российских шин действительно нет, чего не скажешь о продажах, подчеркнул автоэксперт Олег Мосеев:

«Мера в основном коснется бюджетного сегмента китайских шин. Это делается для того, чтобы увеличить загрузку производств внутри России.

Мы же видим, что все меры, которые правительство предпринимает, направлены на то, чтобы по максимуму дать возможность выпускать и продавать продукцию, которая локализована внутри страны. Что касается тех брендов, управление которыми было передано российскому менеджменту, то качество этой продукции сохраняется, потому что рецептура полностью сохранена. Каких-то новых разработок пока я не вижу. Если вдруг изменить рецептуру, то существует вероятность, что шина перестанет соответствовать тем параметрам, которые изначально закладывались. Да, пока с точки зрения появления каких-то новых технологий проблема есть, но она, скорее всего, тоже будет решена».

Сейчас комплект китайских зимних шипованных шин Mirage для среднеразмерного седана обойдется в 25 тыс. руб., а резина от российского бренда Ikon — примерно в 60 тыс. руб.

Юлия Савина