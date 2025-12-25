Альтернатива тишине

Конец 2025 года в музыкальной индустрии оказался периодом прорыва поп-музыки, созданной нейросетями. Пока мировые звезды протестуют против вторжения искусственного интеллекта в сферу творчества и авторского права, музыканты, сгенерированные машиной, теснят их в чартах. В 2026 году с этим придется окончательно смириться, считает Игорь Гаврилов.

К негодованию Пола Маккартни и других артистов, прикладная музыка грозит превратиться в ремесло нейросетей

Фото: Diego Vara / Reuters К негодованию Пола Маккартни и других артистов, прикладная музыка грозит превратиться в ремесло нейросетей

Фото: Diego Vara / Reuters

Еще в ноябре 2025 года Пол Маккартни добавил свой трек в виниловое переиздание альбома «Is This What We Want?». Опубликовав «немой» трек, длящийся 2 минуты 45 секунд (как хит The Beatles «With a Little Help From My Friends»), самый авторитетный рок-музыкант в мире осенил «битловским присутствием» сборник треков, не содержащих никакой музыки — только тишину, записанную в студиях. Таким образом британские музыканты, включая Ханса Циммера, Энни Леннокс и Дэймона Албарна, протестовали против планов британского правительства разрешить искусственному интеллекту без дополнительного лицензирования «тренироваться» на произведениях, защищенных авторским правом (см. “Ъ” от 15 января).

Волнения авторов объяснимы. И речь не столько о том, что нейросеть может написать песни, которые окажутся лучше новых творений Пола Маккартни или Тори Амос. Искусственный интеллект пропишется там, где музыка является второстепенной составляющей времяпровождения.

Скажем, если сегодня песня звучит в рамках фонового плейлиста в кафе или парикмахерской, за это получают отчисления и авторы, и создатели фонограммы, отчисления — их хлеб. Если вашему заведению не по силам использовать оригинальные фонограммы, всегда можно взять сборник кавер-версий. Многие читатели наверняка слышали лаундж-переработки мировых хитов от аргентинского лейбла Music Brokers — в лифте, у зубного врача, в общественном туалете торгового центра и так далее. На кавер-версиях для публичных пространств компания сделала миллионы. Но ее бизнесу в 2026 году грозит крах.

Нейросеть научилась делать треки, не столько буквально повторяющие мелодии хитмейкеров, сколько воспроизводящие их дух.

За несколько дней до того, как Пол Маккартни примкнул к инициативе «Is This What We Want?», свой первый EP «Faithful Soul» выпустил госпел-артист Соломон Рэй. Этот мини-альбом за несколько дней взобрался на вершину чарта христианских альбомов iTunes, а две песни Рэя попали на верхние строчки списка лучших цифровых продаж госпел-песен Billboard.

Соломон Рэй — ИИ-певец, сгенерированный рэпером Тофером Таунсендом. В ответ на слова госпел-певца Форреста Фрэнка о том, что в созданной машиной песне «не живет Святой Дух», Таунсенд заявил, что Соломон Рэй — продолжение его креативных усилий, и «Faithful Soul» — это, несомненно, искусство, причем христианское. Еще одна сгенерированная нейросетью персона в госпел-чартах — Зания Моне, за которой стоит поэтесса Талиша Джонс. Зания Моне стала первой ИИ-артисткой, заключившей многомиллионный контракт с рекорд-компанией. Ее делами занялся Нил Джейкобсон, глава лейбла Hallwood Media и экс-президент мегавлиятельной Geffen Records (Guns N’Roses, Оливия Родриго, Янгблад).

Есть ИИ-звезды и в кантри-среде. Например, сущность по имени Breaking Rust, которую сгенерировал скромный кантри-продюсер Обьер Ривалдо Тейлор. Песня Breaking Rust «Walk My Walk» возглавила биллбордовский чарт продаж цифровых кантри-песен. Ни Breaking Rust, ни Тейлор не зарегистрированы ни в каких авторских обществах, и значит, эти самые общества вроде BMI и ASCAP, аккумулирующие гигантские барыши от управления правами, от «Walk My Walk» не получат ничего.

Песня «I Run» от британского ИИ-проекта Haven включала вокал, похожий на соул-певицу Джорджу Смит. Нарушение авторских прав было доказано, песню убрали из стримингов и чартов, однако ее новая версия с вокалом, переписанным Кейтлин Арагон, возглавила британский танцевальный хит-парад.

Кафешками дело не ограничится. Очевидно, в ближайшее время живых музыкантов ждет почти полное отключение, например, от массовых сегментов рынка музыки для кино, рекламы и игр.

Для продюсеров это существенная экономия. Если нет ситуации, когда имя композитора «продает» фильм наравне с именем актера, как в случае с Александром Деспла, Трентом Резнором или Дэнни Эльфманом, выгоднее сформулировать задание для нейросети. Она выполнит его с точностью до такта, напишет партитуру для оркестра (который, впрочем, она тоже может заменить) и не попросит ни гонорар, ни роялти.

Бизнес стремительно открывается новой реальности. Летний судебный иск, выдвинутый Sony Music, Universal Music Group и Warner Music Group против сервисов для генерации музыки Udio и SUNO, оценивался в $500 млн, однако к концу года уже выглядел бессмысленной затеей. Например, SUNO достигли соглашения с Warner и продолжили пользоваться музыкой из каталога компании. SUNO оценивается в $2,45 млрд и производит 7 млн песен в день — столько же, сколько Spotify публикует за две недели.

Большая часть сгенерированной пользователями SUNO музыки далека от понятия «высокое искусство». Но далеко не вся музыкальная индустрия в принципе состоит из песен, рассказывающих истории, и далеко не каждый трек претендует на звание шедевра и конкурирует с The Beatles. В барбершопе или лифте не нужна песня с глубоким содержанием и нравственным посылом — достаточно, чтобы она просто была альтернативой тишине. А с этим нейросеть уж как-нибудь справится.