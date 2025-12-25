Баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Дёмин стал амбассадором FONBET

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егор Дёмин вошел в состав команды амбассадоров букмекерской компании FONBET. Как сообщает пресс-служба букмекера, он также стал послом благотворительной программы «ДоброFON».

В знак начала партнерства компания выпустила серию видео, которые снимали в Москве и Нью-Йорке. Название букмекера в роликах пишется через «Ё», что отсылает написанию фамилии баскетболиста на игровой майке (19-летний россиянин пожелал, чтобы эта особенность сохранилась на латинице, вариант Dёmin фигурирует также на официальном сайте лиги и в протоколах матчей).

До конца текущего сезона НБА стороны запланировали реализацию нескольких совместных благотворительных проектов и другие активности, «направленные на развитие и популяризацию баскетбола».

«Возможность быть частью большого благотворительного движения была главной причиной старта данного сотрудничества, — сказал Егор Дёмин. — Я много думаю о благотворительности, для меня важно помогать людям. Я стараюсь всегда пользоваться возможностями, которые направлены на улучшение жизни людей. Такие, например, инициативы есть в рамках НБА и Ассоциации игроков. А заниматься благотворительностью систематически и продуманно мне поможет сотрудничество с FONBET и ДоброFON. Мне понравилось, что мои идеи и пожелания были услышаны, уверен, что вместе мы сможем сделать кого-то в этом мире чуточку счастливее, а кого-то и вдохновить на добрые дела».

Нынешний сезон НБА для Егора Дёмина дебютный. Он был выбран на состоявшемся летом драфте лиги под рекордным для российского баскетбола восьмым общим номером. 19-летний разыгрывающий провел за «Бруклин» 26 матчей. В них он в среднем набирал по 9,4 очка, делая по 3,2 подбора и 3,5 передачи. Его наиболее продуктивной игрой за два месяца выступлений стала домашняя встреча против «Филадельфия Севенти Сиксерс» в конце ноября. В ней Дёмин набрал 23 очка и добавил к ним девять подборов и пять передач.

Арнольд Кабанов