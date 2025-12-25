ХК «Автомобилист» в гостях одержал победу над «Барысом» в матче КХЛ
Хоккейный клуб «Автомобилист» в регулярном матче КХЛ. Игра прошла в Астане и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
В составе «Автомобилиста» отличились Александр Шаров (14:24), Никита Шашков (18:42), Максим Тарасов (31:03) и Рид Буше (59:08). В команде «Барыса» шайбу забросил Джейк Масси (09:48).
По итогам матча «Автомобилист» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции (47 очков), «Барыс» — на девятом месте (34 очка).
Следующий соперник «Шоферов» — «Лада». Встреча пройдет 30 декабря в Екатеринбурге.
