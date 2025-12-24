Стефан Да Коста из «Автомобилиста» включен в заявку сборной Франции на Олимпиаду

Нападающий екатеринбургского ХК «Автомобилист» Стефан Да Коста включен в предварительный состав сборной Франции для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года, сообщила Французская хоккейная федерация (FFHG). Олимпиада пройдет в Италии с 6 по 22 февраля — в Милане и городе Кортина-д'Ампеццо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стефан Да Коста (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Стефан Да Коста (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В заявку сборной Франции вошли 24 игрока. Еще один участник будет объявлен в начале января 2026 года по согласованию с Национальной хоккейной лигой (НХЛ). В рамках группового этапа мужская сборная Франции встретится с командами Канады, Чехии и Швейцарии.

Стефану Да Косте 36 лет. В текущем сезоне КХЛ он провел 28 игр, набрав 26 очков. Ранее он представлял московский ЦСКА, ярославский «Локомотив» и казанский «Ак Барс». Всего на счету игрока 599 матчей в КХЛ и 520 очков (212 голов и 308 передач).

Ирина Пичурина