У наблюдателей попросят согласия

Конституционный суд (КС) обязал законодателя уточнить порядок действий избиркома в тех случаях, когда один человек назначен наблюдателем сразу на два избирательных участка. До внесения соответствующих поправок наблюдатели должны будут давать письменное согласие на свое назначение, а избиркомы — запрашивать этот документ в случае возникновения разногласий. Эксперт опасается, что такое нововведение усложнит и запутает и без того громоздкую процедуру оформления наблюдателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

КС признал наличие пробела в законе, регламентирующем процесс направления наблюдателей на избирательные участки. В действующем документе не сказано, что делать, если одного человека разные участники выборов назначили одновременно на разные избирательные участки, указал суд.

Поводом для проверки соответствующих норм стала жалоба жителя Московской области Евгения Боброва, которого в 2023 году не пустили в участковую избирательную комиссию (УИК) в качестве наблюдателя, представляющего интересы кандидата в муниципальные депутаты Богородского городского округа от КПРФ. В территориальном избиркоме объяснили отказ тем, что господин Бобров якобы еще раньше был направлен наблюдателем на другой участок от Партии пенсионеров. Сам заявитель утверждал, что это произошло без его ведома и он даже жаловался на этот счет в прокуратуру, но безуспешно.

КС выяснил, что ни в избирательном законодательстве, ни в инструкциях Центризбиркома нет разъяснений по поводу того, что делать в подобных случаях. Это, подчеркивается в постановлении, порождает противоречивые интерпретации относительно возможности допуска наблюдателей на участки и может подвергнуть серьезным сомнениям итоги голосования. Ситуация усугубляется еще и тем, добавляет КС, что виновные в назначении граждан без их согласия наблюдателями не будут нести никакой ответственности за эти нарушения.

В связи с этим КС решил, что оспариваемая норма не соответствует Конституции, так как допускает неоднозначное истолкование и противоречивое применение. Законодателю предписано устранить обнаруженный пробел.

Пока этого не произойдет, наблюдатели перед назначением на участки должны письменно подтверждать свое согласие на это, а направляющие их кандидаты или партии — хранить эти документы и представлять их в избиркомы в случае необходимости. Если несколько субъектов подтвердят наличие письменного согласия одного и того же лица быть наблюдателем в разных УИК, то ему должны отказать в осуществлении наблюдения. Что, добавляет суд, не исключает возможности привлечения впоследствии к ответственности лиц, виновных в воспрепятствовании осуществлению конкретным гражданином его полномочий.

Евгений Бобров сказал “Ъ”, что очень рад такому решению: «Я доволен, что, не будучи юристом, имея физико-математическое образование, сумел донести проблему до высшего судебного органа конституционного контроля». По его мнению, КС совершенно справедливо обосновал и устранил правовую неопределенность, возникающую при назначении одного и того же наблюдателя в разные УИК одним или разными субъектами выдвижения. «Теперь кандидатам для назначения наблюдателя желательно получать от них письменное согласие, чтобы не оказаться в моей ситуации. Оформление такого согласия не требует получения дополнительных данных и лишь упорядочивает сбор информации, необходимой для подачи в территориальную избирательную комиссию»,— подчеркивает господин Бобров.

Электоральный юрист Олег Захаров, впрочем, опасается, что, решая одну незначительную проблему, КС создал другую.

Одновременное назначение одного наблюдателя в разные участковые комиссии — не типовая ситуация, отмечает он. Это «местечковая» технология, характерная для отдельных регионов, но для ее блокировки КС вводит в закон новое правило, обязательное уже для всех. Хотя суд не включил письменное согласие наблюдателя в пакет обязательных для его назначения документов, есть риск, что его введение еще больше усложнит и запутает и без того громоздкую процедуру их оформления, полагает эксперт. И если собрать согласия с нескольких десятков наблюдателей в муниципальном округе — еще посильная задача, то сделать то же самое на тысячах участков на выборах в Госдуму может быть просто нереально.

Такой «сюрприз» аккурат перед стартом федеральной кампании — «медвежья услуга» партиям и кандидатам, которая еще больше бюрократизирует процесс наблюдения и снижает доступность этого института, предупреждает господин Захаров.

Анастасия Корня