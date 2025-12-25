МИД России следит за делом арестованного в Ереване Карапетяна

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона следит за делом арестованного в Ереване главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна.

«Продолжаем следить за его состоянием, самочувствием»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

Российский и армянский предприниматель Самвел Карапетян находится под арестом с 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Поводом стало его выступление в защиту Армянской апостольской церкви, представителей которой раскритиковал премьер Армении Никол Пашинян. Вину бизнесмен не признает. Он и его сторонники считают дело политически мотивированным и обвиняют судебные и правоохранительные органы в необъективности. Российские дипломаты посещали его в начале декабря.

Лусине Баласян