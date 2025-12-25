МИД РФ обвинил НАТО в попытке навязать свои взгляды на Южном Кавказе

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО пытается закрепиться в новых для блока регионах, в том числе на Южном Кавказе. Тем самым, по ее словам, альянс продолжает враждебный по отношению к России курс.

«С учетом отнюдь не оборонительных, а именно агрессивных, крайне агрессивных замыслов альянса, попыток навязать собственные взгляды и стандарты в ущерб интересам безопасности других, влияние там по определению может быть только деструктивным»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

По словам представителя российского МИДа, НАТО пытается использовать Грузию для «геополитических игр». «Именно поэтому мы выступаем против превращения Южного Кавказа в вотчину евроатлантистов, размещения там натовских сил и средств»,— подчеркнула Мария Захарова.

Лусине Баласян