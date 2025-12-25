«Главное сегодня — внешние вызовы»

Конструктивный обмен мнениями — так в Кремле прокомментировали традиционную встречу президента Владимира Путина с представителями бизнеса. Основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков в эксклюзивном разговоре с “Ъ FM” сообщил, что остался доволен общением. Вместе с тем один из источников радиостанции в деловых кругах отметил, что испытывает «определенное чувство недосказанности». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе замечает, что главная проблема сейчас — это отсутствие определенности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Как гласит официальный комментарий пресс-службы Кремля, традиционная предновогодняя встреча Владимира Путина с представителями предпринимательского сообщества была абсолютно содержательной и носила прикладной характер, неожиданных вопросов не было. Речь шла о неких отдельных проблемах. Президент сам комментировал темы, волнующие гостей, среди которых были и чиновники из экономического блока правительства. Глава государства просил присутствующих высказываться. Судя по всему, просьбы были отчасти услышаны, так как Путин дал ряд поручений кабмину. В итоге мероприятие можно характеризовать как конструктивный обмен мнениями. Как сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, обсуждались и макроэкономические вопросы. В частности, звучали пожелания, чтобы курс рубля был более предсказуемым, а ставка ЦБ снижалась динамичнее.

Что ж, можно рискнуть сделать вольный перевод этих выдержанных комментариев на простой русский язык. Главное на сегодня (и с этим трудно поспорить) — это так называемые внешние вызовы: Украина и перспективы дальнейшей конфронтации с Западом. В Кремле не раз советовали на прорыв в переговорах особо не рассчитывать и эйфорию по этому поводу не испытывать, несмотря на конструктивный настрой администрации 47-го президента Соединенных Штатов. Да это и без намеков понятно, что нужно в первую очередь полагаться на себя и снижать зависимость от внешней конъюнктуры. Правда, отдельный вопрос, как это сделать. Мягко и плавно? Или жестко, без учета заслуг и званий? Тех, кто не хочет снижать зависимость от иностранных партнеров, видимо, настойчиво попросят это сделать. Собственно, из этого вытекает вторая непростая тема, которая теоретически может волновать бизнес. Речь об изъятии активов за старые грехи. По-научному это называется «оспаривание сделок по приватизации в девяностых».

Также, наверное, немного страшит периодически возникающее желание властей предержащих срезать лишний жирок. Это означает введение дополнительных сборов с компаний. Сложно сказать, что на все это мог ответить президент. Наверное, поспешил успокоить бизнес-сообщество, мол, кто не виноват, того не покарают, дело-то одно делаем. Кстати, относительно другой острой темы — конфликта банков и маркетплейсов, что может волновать простых граждан. Так вот, представителям индустрий предложено помириться по-хорошему. Не время сейчас для корпоративных войн.

Дмитрий Дризе